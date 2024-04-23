以色列控UN救济署员工为恐怖分子 独立审查小组：无证据

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（法新社纽约联合国总部22日电） 一个独立审查小组今天发布关于联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署的报告，发现一些「中立相关问题」，但指出以色列指控其雇员是恐怖组织成员，但尚未提供证据证明。

这份由法国前外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）率领撰写、长达54页的报告指出，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）仍然「对巴勒斯坦人的人类和经济发展不可替代且不可或缺」。

该审查小组是在以色列今年1月指控UNRWA部分雇员可能参与2023年10月7日哈玛斯（Hamas）攻击事件后成立。而在那之后几周，许多捐助国突然暂停提供约4.5亿美元资金。

目前已有许多国家恢复援助，包括瑞典、加拿大、日本、欧盟和法国；而美国和英国等其他国家则尚未恢复援助。

美国国会上个月通过一项法案，禁止美国在2025年3月之前向UNRWA提供资金，已经由总统拜登签署成为法律。

柯隆纳的团队负责评估UNRWA是否「尽其所能确保中立」，而联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）再次启动调查来深究以色列提出的指控。

尽管有确保维护中立的人道主义原则框架，但审查发现「与中立相关的问题仍然存在」，包括雇员在社群媒体分享带有偏见的政治性内容，以及在部分UNRWA学校使用少量含有「问题内容」的教科书。

但审查小组表示，「以色列尚未提供支持证据」来证明UNRWA雇用400多名「恐怖分子」的说法。

以色列回应说：「柯隆纳报告忽视问题的严重性，提供表面性的解决方案，无法解决哈玛斯对UNRWA的大规模渗透。」

UNRWA本身对调查结果表示欢迎，古特瑞斯说他接受审查小组的建议。