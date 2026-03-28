以色列证实空袭两核子设施 伊朗媒体与官方机构称无辐射外泄

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（法新社耶路撒冷27日电） 以色列军方今天证实空袭伊朗中部一座重水反应炉和一座铀加工厂。以军目标锁定伊朗核设施。

军方在声明中说：「不久前，以色列空军…空袭伊朗中部阿拉克（Arak）的重水厂。」声明形容此处是「制造核武用钸的关键基地」。

伊朗媒体稍早报导，美以空袭洪达卜（Khondab）重水厂区，但未造成伤亡或辐射外泄。

位于洪达卜村郊区的反应炉建设于2000年代启动，但依据现已作废的2015年伊朗与世界大国所签核协议，建设工程中止。反应炉核心被移除并灌入混凝土，使其无法运作。

官方宣称这座研究用反应炉用途是生产供医学研究的钸，此地也有一座重水生产厂。

以色列军方今天也证实空袭伊朗中部雅兹德（Yazd）一座铀加工厂。

军方在声明中说：「不久前，以色列空军…空袭位于伊朗中部雅兹德一座铀提炼厂。」声明形容此处是「伊朗一座独特的设施，用于生产铀浓缩过程所需的原材料」。

伊朗原子能组织（AEOI）稍早说，这座设施遭到美以袭击，但「未导致任何放射性物质外泄」。

美国与以色列指控伊朗寻求取得核武，伊朗则坚称核子计画仅是作为民生用途。

阿拉克重水厂在去年6月伊朗与以色列交战12天期间曾遭以色列空袭；美国当时也进行轰炸。国际原子能总署（IAEA）表示，此地设施在攻击中「受损」，且「评估自那之后未完全恢复运作」。不过国际原子能总署说，自去年5月以来便无法进入当地查核。