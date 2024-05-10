以色列选手晋级欧洲歌唱大赛决赛 逾万人上街示威

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（法新社瑞典马尔默9日电） 欧洲歌唱大赛（Eurovision）决赛将于11日揭开序幕，由于以色列选手戈兰获得晋级，上万名示威者今天在瑞典马尔默游行，抗议以色列对加萨（Gaza）军事攻击。

戈兰（Eden Golan）今天参加第2场准决赛，在马尔默体育场（Malmo Arena）9000名观众面前演唱她的歌曲「飓风」（Hurricane，暂译），并在电视观众投票后晋级11日的决赛。

根据警方估计，当天稍早，包括瑞典环保人士童贝里（Greta Thunberg）在内有1万多人聚集在南部城市马尔默的主广场，然后游行穿过市中心的步行购物街。

一名30岁的抗议者告诉法新社：「我是欧洲歌唱大赛的粉丝，这让我心碎，但我要抵制比赛。」

除了有写着「解放巴勒斯坦」的标语之外，人群中还可以看到写着「欧洲歌唱大赛认为种族灭绝合理」等口号的布条。

约50名抗议者出现在马尔默体育场前门，但随后遭大批警察驱散。抗议者也进入欧洲歌唱大赛村（Eurovision Village），观众可以在那里透过大萤幕看演唱会。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天祝戈兰好运，表示她「已经赢得比赛」，因为她承受住「可怕的反犹太主义浪潮」抗议活动。

这场加萨战争始于巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动空前攻击。根据法新社对以色列官方数据的统计，那次攻击造成超过1170人死亡，其中多半是平民。哈玛斯也掳走约250名人质，以色列估计仍有128人在加萨，包含官员说已经死亡的36人。