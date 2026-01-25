伊斯坦堡垃圾箱惊现无头女尸引爆怒火

2 分钟

（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其媒体今天报导，第一大城伊斯坦堡一个垃圾箱内夜里发现一具双腿也遭到割下的无头女尸，点燃妇女团体怒火。

根据土耳其多安通讯社（Dogan Haber Ajansi），这具尸体被包裹在床单里，弃置西西里区（Sisli）一个垃圾箱内，一名拾荒者昨晚寻找可回收物品时发现。

调查人员确认死者为37岁乌兹别克女性。

他们当下并未找到被害人头颅和双腿，但在检视监视器画面时，发现两名男子在另一垃圾箱丢弃一只行李箱。该行李箱内有何发现暂不得而知。

多安通讯社报导，警方于数小时后在伊斯坦堡机场逮捕同为乌兹别克籍、正企图出境的两嫌。警方后来又逮捕第3名嫌犯。

妇女权益团体对此案件表达愤怒，呼吁民众参加在伊斯坦堡和安卡拉举行的抗议游行。

根据非政府组织提供的画面显示，大批群众在西西里区奥斯曼贝（Osmanbey）地铁站集合，手持写有「停止男性暴力」、「我们要求为被杀害女性伸张正义」和「移民女性并不孤单」等标语及布条。

高喊「女性不会再沉默」口号的队伍游行至女子遗体发现地点。参与示威人数估计超过千人。

土耳其并未统整女性命案的官方数据，相关资料多由妇女团体根据新闻报导中的命案和其他可疑死亡案例进行汇整。

根据「我们将停止杀害女性平台」（Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu）统计，土耳其去年有294名女性遭到男性杀害，另有297名女性死因可疑。