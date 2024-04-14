伊朗与以色列冲突 埃及呼吁各方自制勿扩大局势

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（法新社开罗13日电） 伊朗与以色列的冲突仍在持续，埃及除在国防上绷紧神经，也公开喊话，希望各方都能克制，不要让局势扩大。

伊朗今天对以色列发动无人机和飞弹攻击行动，藉此报复以色列之前对其驻大马士革使馆所做的致命袭击。

德黑兰当局表示，伊朗驻大马士革使馆遭到攻击后，他们对以色列发动的任何袭击都属于「自卫」行为。

与埃及情报部门关系密切的电视频道报导指出，在伊朗对以色列出动无人机并发射飞弹后，埃及的防空系统处于「最高警戒状态」，并警告切勿让冲突升温。

「开罗新闻」（Al Qahera News）今天晚上引述高阶安全官员的话表示：「危机小组正密切观察局势，并每小时向总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）报告。」

埃及外交部表示，他们对这起事件「深感关切」，并呼吁各方保持「最大程度的克制」。

埃及外交部在声明中，对「区域冲突扩大」的风险示警，并表示开罗当局「正在与冲突各方直接接触，试图控制局势」。

以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月在加萨走廊爆发战争以来，埃及一直试图在支持巴勒斯坦人和维持埃以双边关系上保持平衡。

埃及同时主持了多轮的谈判工作，寻求替迄今打了6个月的以哈战争取得停战协议。