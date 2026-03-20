伊朗以色列冲突冲击天然气 欧盟促各方停止攻击基础设施

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（法新社布鲁塞尔19日电） 在各界对伊朗战争冲击全球经济的忧虑日益升高之际，欧洲联盟领袖今天呼吁，应暂停对中东地区能源与供水设施的军事攻击。此前中东油气目标遇袭，已引发全球市场剧烈动荡。

欧盟27国领袖在布鲁塞尔峰会的书面结论中表示：「欧盟理事会（European Council）呼吁各方降温情势并保持最大程度克制，保护平民与民用基础设施，且各方均须完全遵守国际法。」 能源市场今天因伊朗的袭击行动陷入剧烈动荡。为报复以色列对伊朗南帕尔斯（South Pars）天然气田的空袭，伊朗攻击了卡达境内全球最大液化天然气厂，以及沙乌地阿拉伯与科威特的炼油厂。

欧盟领导人进一步谴责「任何威胁航行或阻碍船只进出荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的行为」。

欧盟领导人在声明中表示，欢迎成员国宣布加大努力，包括透过加强与区域伙伴的协调，以确保待条件具备后实现荷莫兹海峡的航行自由。

包括法国、德国、义大利及荷兰等欧盟成员在内的6大国今天稍早表示，已准备好「投入适当行动，以确保荷莫兹海峡的安全通行」。 更广泛而言，由27国组成的欧盟誓言将保护「安全与利益」免受中东敌对行动的冲击，其中包括致力于防止2015年因叙利亚内战引发的移民危机再次重演。