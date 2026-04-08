伊朗公布停火十点方案 非美方同意的谈判版本

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（法新社华盛顿8日综合外电报导）美国官员今天表示，伊朗所公布的10点停火相对提案，与白宫所同意用来作为谈判架构的版本并不相同。美国总统川普也在自家社群网站严厉批评那些关于协议内容的不实报导。

法新社报导，这位不愿透露姓名的高层官员指出：「媒体报导的文件内容，并非我们正在讨论的架构。」

这位官员并未进一步说明，只说：「出于对谈判进程的尊重，我们不会公开来谈。」

距离川普设下的最后期限，仅剩数小时，他要求伊朗满足美方要求，否则将面临他所称的「整个文明终结」。而官员上述表示，让外界对脆弱的停火协议感到疑虑。

川普稍早宣布为期两周休战，以进行和平谈判，他说：「我们收到来自伊朗的10点相对提案，他认为这是可以作为协商基础的可行方案。」

随后，伊朗官媒公布10点停火计画，其中明确包括伊朗继续控制战略要地荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）、国际解除对伊朗的制裁，以及「接受」伊朗进行铀浓缩。

与华府公开宣称的希望伊朗采取的行动，伊朗方面所述是截然相反。

川普今天晚间在自家社群网站「真实社群」（Truth Social），严厉批评那些关于协议或信函的不实报导，指说这些内容并非实际在谈的一部分。

川普说：「在许多情况下，他们完全就是骗子、江湖术士，甚至更糟。」

川普表示：「只有一组对美国有意义的『要点』是可以接受的，我们将在谈判期间闭门讨论这些要点…这一组重点，才是我们同意停火的谈判基础。」但他并未透露细节。（编译：纪锦玲）