伊朗军方警告：若美恢复攻势将开辟新战线

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（法新社德黑兰19日电） 伊朗军方今天警告，若美方恢复攻势，将「开辟新战线」应对。此外，卡达政府同日指出，由巴基斯坦斡旋的美伊谈判仍需更多时间才能达成协议。

伊朗学生通讯社（ISNA）报导，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚（Mohammad Akraminia）表示，若敌方对伊朗发动新一波攻击，「我们将以新装备与新作战方式开辟新战线」。

华府与德黑兰持续交换方案，试图结束2月28日爆发的中东战争。美伊两国的脆弱停火自4月8日生效迄今，双方只举行过一轮谈判。

卡达外交部发言人安萨里（Majed al-Ansari）今天在记者会上强调：「我们支持巴基斯坦付出的外交努力，该国展现出促成各方会面、寻求解决方案的诚意。我们确实认为，外交斡旋需要更多时间。」

美国总统川普（Donald Trump）昨天在社群媒体发文写道，卡达、沙乌地阿拉伯及阿拉伯联合大公国的领导人向他提出请求，希望美国延缓原定于今天对伊朗发动的军事攻击，理由是目前正进行实质谈判。

安萨里说：「我们希望保护本区域的人民，避免他们沦为冲突升级的最大受害者。」

但川普也下令，一旦无法达成可接受的协议，美军必须做好准备，随时对伊朗展开「全面且大规模的攻击」。

阿克拉米尼亚今天也谈到，伊朗已利用这段停火时期「强化作战能力」，但他未进一步说明细节。

根据伊朗学生通讯社，他也重申伊朗持续掌控具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），让海峡维持封锁状态，且有意对通行船只收费。