伊朗宣布处决涉间谍罪男子 瑞典证实公民遭处死

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（法新社斯德哥尔摩18日电） 伊朗宣布，自与以色列和美国开战以来，伊朗首次处决一名因间谍罪被定罪的人。瑞典外交部长斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）今天证实，伊朗处决了一名瑞典公民。

斯典尼嘉德向法新社表示，她是在昨晚得知此一死刑案很可能即将执行。

她说：「我们立刻联系德黑兰（Tehran），我也试图安排与伊朗外交部官员会面，要求伊朗方面立即暂缓处决，但很遗憾地对方无法出面。」

斯典尼嘉德并未透露死者身分。

伊朗司法新闻网站「米桑线」（Mizan Online）指出，男子凯瓦尼（Kouroush Keyvani）因替以色列从事间谍活动而遭处决，并指出他是在去年6月伊朗与以色列12天战争期间被逮捕的。

米桑线指出，凯瓦尼与以色列摩萨德（Mossad）情报机构人员多次会面，并曾在「6个欧洲国家及特拉维夫（Tel Aviv）」接受训练。」

这是自2月28日以色列和美国对伊朗发动空袭、引爆中东地区战争以来，伊朗首次公开宣布的处决消息。

法新社报导，这名男子于2019年取得瑞典国籍。当斯典尼嘉德被问及他前往伊朗的原因时则拒绝评论。

斯典尼嘉德说：「自他被捕以来，我们已竭尽所能试图改变情势，在斯德哥尔摩及德黑兰都展开多层级的联系。」

瑞典数次要求由领事探视，斯典尼嘉德说：「但伊朗不承认此人为瑞典公民，因此未同意探视要求。」

斯典尼嘉德在另一份声明中表示，当她得知死刑已经执行时，感到震惊。

她在声明中又说：「很显然，这位瑞典公民被处决的司法过程，并未遵循法治原则。」

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今晚表示：「伊朗政权处决瑞典公民，是一桩残酷且毫无意义的暴力行径，我们予以强烈谴责。」她并呼吁伊朗终止所有死刑。

非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights, IHR）统计，今年另有两人因间谍罪遭受绞刑，分别是1月7日被执刑的阿德斯塔尼（Ali Ardestani）与1月28日伊斯梅尔普尔（Hamidreza Sabet Esmailpour）。

根据「伊朗人权」记录，2025年有至少13起类似处决案件。

去年战争期间，很多人因涉嫌替以色列从事间谍活动遭逮捕。

伊朗当地媒体报导，最近几天伊朗又拘捕了数百人，疑涉与以色列及美国合作。

伊朗警察首长拉丹（Ahmad-Reza Radan）在15日表示，有500人因间谍罪、以及「向敌人与反伊朗媒体泄漏资讯」而遭逮捕。 （编译：纪锦玲）