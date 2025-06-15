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伊朗新一波攻势 以色列多个地点遇袭

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列军方表示，伊朗今天展开最新一波飞弹攻势，击中境内数个地点。消防队通报地中海岸一栋住宅大楼遇袭。

军方告诉民众可以离开避难所之后不久随即在声明中表示：「伊朗发动最新一波炮火后，民防司令部（Home front Command）已派出搜救团队前往以色列境内数个遭击中地点。」

搜救人员表示，消防队正赶往遭到「直接击中」的一处海岸建筑。

以色列紧急医疗救护组织红色大卫之星（Magen David Adom）公布其团队部署在沿海城��海法（Haifa）的画面显示，多辆汽车起火、一栋住宅建筑外墙因爆炸而被掀开。

法新社记者报导，从远处就可以看到海法��区上窜的浓烟。

红色大卫之星表示，已协助运送这起攻击的多名伤者。 护理人员古尔（Shira Gur）表示，她被派到以色列北部一个城��，当地「一栋建筑和多部车辆据报因遭到一枚火箭袭击而起火」。 为摧毁德黑兰防卫能力并瘫痪其核计画，以色列13日对伊朗发动空袭，击中核子和军事设施，击毙其高阶指挥官和顶尖原子科学家，并有数十名平民丧生。

以色列当局表示，伊朗夜间发动报复性飞弹攻击，至少造成10人死亡，使得自从13日展开军事回应以来，境内死亡人数来到13人，另有380人受伤。

伊朗媒体引述卫生部报导，至少128人命丧以色列13、14日攻势，另有数百人受伤。

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