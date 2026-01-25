伊朗暴力镇压未息 川普政府仍执意 遣返移民

（法新社华盛顿24日电） 根据美国智库全国美籍伊朗人理事会，尽管伊朗国内不久前才爆发导致数千人死亡的大规模示威，目前局势依旧动荡，川普政府仍计划将美国境内的伊朗籍移民遣返回国。

这些遣返航班一旦执行，将是自伊朗大规模抗议以来首批返国航班。抗议在1月初达到高峰后遭到暴力镇压。 美国总统川普曾多次威胁要对伊朗发动军事打击，以回应镇压行动，但在他表示德黑兰方面已暂缓原定的处决后，他似乎已收回这些威胁。 全国美籍伊朗人理事会（NIAC）22日表示，据了解，川普政府正计划重启飞往伊朗的遣返航班，此前美方已在去年9月和12月执行过遣返行动。 全国美籍伊朗人理事会会长阿布迪（Jamal Abdi）表示：「正是这个政府，在伊朗面临致命镇压时曾向其人民承诺『援助即将到来』，现在却强行将伊朗人送回危险之中。」

代表德黑兰在美利益的外交官梅赫拉巴迪（Abolfazl Mehrabadi）今天告诉伊朗通讯社（IRNA），约有40名伊朗人将被驱逐出境。他说，这些人明天将从亚利桑那州凤凰城的一座机场启程离境。 根据代表他们的移民倡议组织美国移民委员会（American Immigration Council）声明，其中包括两名在伊朗面临死刑的男同性恋。在伊朗，同性恋行为最高可判处死刑。

该组织表示，这两名男子目前被关押在亚利桑那州的移民拘留中心，阻止遣返的法律程序仍在进行中。

美国国土安全部尚未立即回应法新社针对这项遣返计画的置评请求。