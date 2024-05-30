伊朗最高领袖：美校园挺巴示威「站在正确一方」

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（法新社德黑兰30日电） 以哈战争的平民伤亡人数不断上升，引发美国大学生抗议。伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天对相关示威活动表示赞扬。

哈米尼说：「现在你们已经成为抵抗阵线的一个分支。」他指的是中东各地与德黑兰结盟、对抗宿敌以色列的武装团体，也被称为「抵抗轴心」（Axis of Resistance）。

他在官网发布的信中说：「随着历史一页的翻开，你们站在正确的那一边。」

美国多所大学4月爆发挺巴勒斯坦示威活动，引发学生与员警的校园冲突，还有数十人被捕。

示威活动从纽约哥伦比亚大学（Columbia University）开始，逐渐蔓延到全国各地，甚至是欧洲和其他地方。

自从巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）去年10月7日袭击以色列南部，引发加萨战争以来，德黑兰屡次重申支持哈玛斯。

根据以色列官方数据，哈玛斯的攻击共导致以国1189人丧生，其中多数都是平民。

哈玛斯还劫持252名人质，其中121人目前仍被关押在加萨，包括军方认为已死亡的37人。

根据哈玛斯治下卫生部，以色列的报复性攻势已在加萨造成至少3万6171人死亡，其中多为平民。（译者：林沂锋/核稿：施施）