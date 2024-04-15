伊朗袭以色列 美众院议长强生拟推进援以法案

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（法新社华盛顿14日电） 在伊朗以无人机和飞弹攻击以色列后，美国共和党籍联邦众议院议长强生今天说，他会在近日表决对以色列的战时援助，但未说援助包裹会否包含乌克兰和其他盟国。

联邦参议院今年2月已通过民主党籍总统拜登政府提出的950亿美元援助法案，内容含对以色列、乌克兰、台湾援助，但这份包裹援助到众议院后被强生（Mike Johnson）挡下，迟未通过。

强生在福斯新闻频道（Fox News Channel）节目「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）中说：「共和党籍众议员和共和党都理解支持以色列的必要性。我们本周会再试一次，包裹法案的细节正在整理中…我们会考量所有相关附加议题的选项。」

由于共和党籍前总统川普和极右翼众议员对于投入大把金钱协助乌克兰对抗俄罗斯入侵愈发抱持质疑，强生在援乌议题上处境艰难。

强生本月12日赴佛罗里达州拜会川普。强生今天告诉福斯新闻频道，他正考虑听从川普的建议，以贷款方式援助乌克兰，「我想已达成了很多共识」。

与此同时，拜登今天与强生等国会领袖们举行电话会议，白宫在声明中说：「总统在电话会议中讨论到众议院尽快通过国家安全补充法案的急迫需求。」

数名保守派众议员曾说，他们希望在任何安全援助包裹法案中加入更严格的美国移民政策。

共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）今天在美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）中说：「我准备好协助乌克兰，但我希望我们处理南部边境的问题…如果参议院周一将一项（单独的）以色列援助法案送到众议院，众院会批准。」