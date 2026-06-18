伊朗证实已与美国签署协议 荷莫兹海峡免收费60天

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（法新社德黑兰18日电） 伊朗今天证实，已与华府签署协议以结束中东战争，并说双方谅解备忘录中有规定，荷莫兹海峡有60天免费通行期，之后伊朗将对船只收取费用。

美国官方与媒体所称美伊协议，在伊朗方面称「伊斯兰马巴德谅解备忘录」（Islamabad Memorandum of Understanding）。

官媒伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：协议的电子文本已由两国总统在远端签署定案，现在是考验执行力的时候了。

瑞士政府稍早表示，正式签署仪式将在琉森湖畔（Lake Lucerne）一间豪华饭店举行；伊朗国会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及美国副总统范斯（JD Vance）将出席。

双方昨天公布协议文本，接下来将展开为期两个月的具体事务协商，有关重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）将是首要讨论事项。

担任首席谈判代表的加利巴夫17日重申，与美国签署的谅解备忘录中有规定60天的免费通行期，之后伊朗将对海峡过往船只收取费用。

加利巴夫在国家电视台播出的节目中表示，荷莫兹海峡不会恢复到战前状态，伊朗对荷莫兹拥有主权，当然会收取服务费。（编译：纪锦玲）