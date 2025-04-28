伊比利半岛大停电 西班牙总理：陆续恢复全国供电

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（法新社马德里28日电） 伊比利半岛（Iberian Peninsula）今天中午左右发生大规模停电，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）表示，尚未得知停电原因的确切资讯，计划尽快恢复全国供电。

桑杰士发表电视谈话指出，西班牙与邻国法国及摩洛哥的互联电网已经恢复部分供电，同时国内各地的复循环和水力发电厂也已重新启动，「这应该会让我们能很快恢复整个西班牙的供电」。

这次停电事件使西班牙、葡萄牙和法国数以百万计民众的生活受影响，桑杰士提到，西班牙对于停电原因尚无确切资讯。

桑杰士说道：「我们仍然没有关于停电原因的确切资讯…最好不要臆测，我们会知道原因的，我们不会排除任何假设。」 葡萄牙电网营运商国家能源网络公司（REN）指出，今天的大停电影响「整个伊比利半岛及法国部分地区」。

西班牙媒体报导，当地时间刚过中午，国内多个地区大规模停电，位于首都马德里（Madrid）的西班牙国会、全国各地的地铁站一片漆黑。

欧洲航管组织（Eurocontrol）稍早表示，大停电扰乱空中交通，影响往返马德里、巴塞隆纳（Barcelona）及葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的航班。