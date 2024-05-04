伦敦市长沙迪克汗赢得破纪录第3任期 保守党惨败

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（法新社伦敦4日电） 英国反对党工党籍的伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）今天赢得创纪录的第3个任期，这有助巩固工党在今年稍晚全国大选对抗执政保守党的领先优势。

法新社报导，现年53岁的沙迪克汗轻松地击败保守党挑战者霍尔（Susan Hall），也浇熄了保守党自2016年以来首度从工党手中夺回英国首都的希望。

身为史上首位西方国家首都的穆斯林市长，沙迪克汗首次参选时，人们就普遍预计他会获胜，因为工党在全国各地声势上升，而保守党在民调中表现不佳。

对于首相苏纳克（Rishi Sunak）领导的保守党而言，最新的选举结果无疑是雪上加霜，执政党才刚在2日的国会议员补选中大败。

工党取得巨大进展之际，保守党也在曼彻斯特（Manchester）、利物浦（Liverpool）、约克郡（Yorkshire）等地的关键市长选举中失利。

在西密德兰（West Midlands），保守党现任市长史屈特（Andy Street）也正争取第3个任期。据报导，目前正重新计票，因为他与竞争对手的票数相当接近。

如果计票结果再度不利保守党，苏纳克可能只剩下一个显着的成功：该党籍市长在英格兰东北部蒂斯河谷（Tees Valley）赢得第3个任期。