佛州成为川普大本营 人才占据美国新内阁要位

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（法新社华盛顿19日电） 川普成为美国史上首位以「阳光之州」佛罗里达州（Florida）为大本营赢得总统大选的候选人，他当选后也深入当地人才库从中挑上许多内阁人选，使得佛州在美国政坛地位大振。

川普已宣布将提名由佛州联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）担任国务卿、由坚定挺他的佛州前联邦众议员盖兹（Matt Gaetz）出任司法部长、由现任佛州联邦众议员瓦尔兹（Mike Waltz）担任白宫国安顾问，以及由来自佛州杰克森维尔市（Jacksonville）的他今年竞选经理之一、在佛州有长年丰富胜选经验的威尔斯（Susie Wiles）出任白宫幕僚长。

纽约地产大亨出身的川普（Donald Trump）上回担任美国总统时，是把白宫带到佛州：他在自己位于棕榈滩（Palm Beach）的度假房产海湖俱乐部（Mar-a-Lago）与日本和中国领袖举行华丽的高峰会，以及主办1场加勒比海地区贸易会议。

但川普卸任前已于2019年搬到海湖俱乐部居住，2021年卸任后更把这里当作运作基地，花大多时间在海湖俱乐部接见佛州官员。

川普如今重返白宫，并锁定让佛州人士占据内阁一些最敏感且最具知名度的职位，展现他肯定这个位于美国东南部的保守州在推动他的民粹右翼施政计画上，扮演前线角色。

曾任佛州共和党主席的佛州州参议员格鲁特斯（Joe Gruters）接受当地报纸「南佛罗里达太阳哨兵报」（South Florida Sun Sentinel）访问时表示：「这是他（川普）的住家州，过去几年我们最有机会接近他。这完全因为离得近，这些人能够随传随到，并忠于他的施政计画及致力于推进他的优先事务。」

政治策士费伊（Mike Fahey）则形容佛州拥有政治和商业人才的「丰富矿藏」，归功于人口多元化及经济充满活力。他在前罗德岛州（Rhode Island）地方市长赖菲（Steve Laffey）今年参选共和党总统提名时替他打选战。

费伊告诉法新社：「佛州在政治界、法律界和企业界产生了一些强有力的人物，当中许多人具备的经验和专业能力，似乎自然构成担任政府高位的先决条件。」

尽管佛州目前每个民选官职都由共和党人担任，且佛州政府数十年来由共和党掌控，但佛州在美国总统大选往往是激战的摇摆州，直到现任州长迪尚特（Ron DeSantis）领导下才转为共和党堡垒，让川普靠这里大赢民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）。

迪尚特2018年竞选州长时获得川普相挺，他当选后也在佛州大力推动川普的政策计画。他让自己成为川普对「觉性派」（woke）政治人物、企业和教授开打文化战的战地司令，共和党人指控这些觉醒派人士企图将自身的进步派意识形态强加到全美各地。

迪尚特虽然后来变成川普在共和党总统初选时的对手，两人的竞争关系也在选战高峰时白热化，但迪尚特竞选时仍引用川普的「让美国再次伟大」（Make America Great Again）口号，承诺要「让美国成为佛罗里达」（Make America Florida）。这个远大的目标如今看来或许能成真。