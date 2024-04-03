佛州民宅屋顶疑遭太空垃圾砸穿 屋主称差点砸到人

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（法新社华盛顿2日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，正在分析一个从高空坠落到美国佛罗里达州一名男子家中的不明物体，这个物体很有可能是从国际太空站（ISS）丢弃的一块碎片。

佛罗里达州那不勒斯（Naples）居民奥蒂罗（Alejandro Otero）在社群媒体X发文说，3月8日下午，这个物体「砸破屋顶，穿过（他家的）两层楼」，还差点砸到他的儿子。

他认为，这是NASA地面控制团队2021年从国际太空站丢弃一个携带旧电池的货物托盘的一部分。

根据官方预测，这个物体本应于3月8日在地球大气层燃烧殆尽，不会构成任何伤害。奥蒂罗还释出一段由Nest摄影机拍下的影片，他说，在下午2时34分可以听见它砸穿屋顶的声音。

天文物理学家麦道威（Jonathan McDowell）在回应中写道：「所以这相当于『协调世界时』（UTC）19时34分，与美国太空军（Space Force）对其将在UTC 19时29分于墨西哥湾上空重返大气层的估计相当一致。我认为你可能是对的，这与EP-9电池托盘重新进入大气层有关。」

地方新闻媒体winknews.com于3月15日首次报导这个消息。

NASA今天在给法新社的声明中表示：「NASA与屋主合作搜集了一个物体，将尽快在佛罗里达州的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）进行分析，以确定其来源。分析完成后会提供更多资讯。」

新闻资讯网站「科技艺术」（Ars Technica）报导说，虽然这些电池为NASA所有，但它们被安装在日本太空当局发射的托盘结构上，恐将使责任索赔问题变得复杂。

过去人造太空碎片撞击地球的例子，包括2022年美国太空探索科技公司（SpaceX）飞龙号（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧场。美国第一个太空站「天空实验室」（Skylab）则落在西澳州（Western Australia）。

最近，中国因允许其巨型长征火箭进入轨道后坠回地球而受到NASA批评。