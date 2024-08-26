俄国大规模空袭乌克兰 至少5死多地停电

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（法新社基辅26日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯发动大规模空袭，连夜对乌克兰发射逾100枚飞弹及约100架无人机，在全国各地至少造成5人丧命与多地停电，而俄军主要攻击目标是能源基础设施。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控，俄罗斯动用逾100枚飞弹及约100架无人机袭击乌国，并敦促欧洲国家战机协助击落俄军发射的飞弹和无人机。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）今早表示，俄军对占乌克兰逾半国土的15个州发射无人机、巡弋飞弹和「匕首」（Kinzhal）极音速飞弹。

什米哈尔在社群媒体发文说：「俄罗斯恐怖分子再次针对能源基础设施发动攻击，数州不幸遭到破坏。」

他呼吁乌克兰盟邦，提供并允许对俄罗斯境内目标使用远程武器。

这场空袭从今天午夜左右开始，一直持续到天亮之后，应是俄罗斯数周来对乌克兰所发动最大规模攻势。

根据乌克兰空军，多组俄罗斯无人机向乌国东部、北部、南部及中部区域飞来，许多巡弋和弹道飞弹则接踵而至。

乌克兰地方官员指出，俄军空袭造成全国至少5人丧命、10几人受伤。

中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）、东部哈尔科夫州（Kharkiv）、东南部札波罗热州（Zaporizhzhia）、北部日托米尔州（Zhytomyr）及西北部城市卢茨克（Lutsk）分别通报，当地各有1人丧生。

法新社记者今早听到，乌克兰首都基辅至少传出7次爆炸声响，市长克里契科（Vitali Klitschko）表示空袭导致停水停电。

从东部苏米州（Sumy）、南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德萨州（Odesa）到西部瑞夫尼州（Rivne）与利维夫州（Lviv），乌克兰全国各地通报出现断电情形，民用基础设施和民宅受损。

乌克兰国营电网营运商「乌克兰国家电力公司」（Ukrenergo）、乌克兰最大民营能源公司DTEK都被迫紧急断电以稳定系统。

中部波塔瓦州（Poltava）、日托米尔州、苏米州、敖德萨州、尼古拉耶夫州及卢茨克市等地皆传出有人受伤。