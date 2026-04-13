俄盼与匈牙利新政府建立务实关系 乌取消对匈旅游警示

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（法新社莫斯科/基辅13日电） 立场亲俄的匈牙利总理奥班在昨天的国会选举落败后，俄罗斯政府今天称盼与匈牙利新领导阶层建立「务实」关系。乌克兰则取消要公民避免前往匈牙利的官方建议。

民族主义者奥班（Viktor Orban）是欧洲联盟立场最为亲俄的领导人。

奥班已掌权长达16年，如今立场中间偏右的尊重与自由党（Tisza）结束了此一局面。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「匈牙利已做出选择，我们尊重这个选择。我们期望继续与匈牙利新领导阶层保持高度务实的联系。」

在奥班败给保守派对手马格雅（Peter Magyar）后，奥班的盟友━斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）及捷克总理巴比斯（Andrej Babis）皆向马格雅致贺。

费佐在脸书（Facebook）上表示，他「准备好与匈牙利新总理密切合作」，同时也向奥班表达「感激之意」。

巴比斯则说，马格雅「不能让人失望」，并承诺「始终会与选民选择的任何人进行建设性合作」。

而在匈牙利大选终结亲克宫总理奥班的统治后，乌克兰今天取消要公民避免前往匈牙利的官方建议。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒体写道：「外交部将取消之前要公民避免前往匈牙利的建议。」

乌克兰上月实施上述旅游建议前，乌克兰国家储蓄银行（Oschadbank）有7名员工在奥地利与乌克兰的银行之间运送现金时，遭匈牙利逮捕。

另外，波兰总理图斯克（Donald Tusk）表示，匈牙利的选举显示，欧洲并非注定走向独裁统治。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）将马格雅击败奥班形容成「右翼民粹主义」的「惨败」。

他说：「匈牙利已向全世界发出非常明确的反对右翼民粹主义讯号。从那个角度来看，昨天是…美好的一天。」