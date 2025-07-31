俄罗斯叙利亚外长会谈 试图加强两国关系

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（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯在叙利亚境内2座军事基地前景不明之际，叙利亚与俄国外交部长在莫斯科举行会谈，试图强化两国关系，并重新检视亲俄的叙国前总统巴夏尔．阿塞德与莫斯科达成的协议。

法新社报导，叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）赴莫斯科参与外长会谈时请求俄罗斯的支持。去年叙利亚反抗军发动闪电攻势，推翻前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）后，据说他就是逃往莫斯科。

自阿塞德政权遭推翻后，这是叙利亚高阶官员首次造访俄罗斯。莫斯科曾是巴夏尔．阿塞德的最大支持者。

席巴尼对俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）说道：「当然，我们希望俄罗斯站在我们这一边」，但他也说有些因素造成两国关系复杂化。

俄罗斯在叙国境内设立的2座军事基地都位于地中海沿岸，分别是位于托土斯（Tartus）的海军基地，及赫梅敏（Hmeimim）的空军基地，两者都是莫斯科在前苏联范围外仅有的官方军事前哨基地。

莫斯科曾介入2015年叙利内战并站在巴夏尔．阿塞德这一边，且广泛使用这些军事基地大举空袭反对派控制区域。目前不清楚叙利亚新政府是否允许莫斯科保留这2座基地。

拉夫罗夫指出，叙利亚经历十多年的毁灭性冲突后，如今莫斯科准备协助其重建，并重新检视「在不同条件下达成的协议与合约」。

席巴尼对此表示赞同，他认为需要重新检视这些协议，以了解「这些协议是否满足叙利亚人民的需要」。

此外，两位部长都未提到会谈是否涉及俄国军事基地的租用时间；这2座基地租约维持到2066年为止。