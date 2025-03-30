俄罗斯无人机袭军医院 乌克兰指控触犯战争罪

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（法新社基辅30日电） 俄罗斯在夜间对乌克兰东北部城市哈尔科夫发动大规模攻势，期间当地一间军医院遇袭，伤及正在那里接受治疗的军事人员，乌方指控俄国犯下「战争罪」。

乌克兰军方透过声明表示：「医院大楼与附近住宅遭一架见证者（Shahed）无人机破坏。」

乌克兰军方指出：「根据初步通报，在医学中心接受治疗的军事人员亦有人受伤。」

乌军指控俄罗斯犯下「战争罪」且「违反国际人道法的规范」。

乌克兰紧急服务部门谈到，哈尔科夫市（Kharkiv）遭遇的「大规模攻击」也摧毁了当地住宅与办公大楼。

哈尔科夫州（Kharkiv）检察官办公室发言人丘本科（Dmytro Chubenko）证实有2人丧命，包括孩童在内另有30人受伤。

美国总统川普（Donald Trump）政府推动尽快结束已持续3年多的俄乌战争，近日分别与俄罗斯、乌克兰官员举行会谈。

莫斯科当局拒绝美乌联合提出的无条件全面停火方案，乌克兰则指控俄国拖延谈判、无意停止攻势。

根据基辅当局，俄乌同意停止攻击行经黑海船只的协议已于上周生效。但俄罗斯总统府克里姆林宫（Kremlin）表示，唯有撤销对俄国农业部门的限制，这项协议才会开始执行。