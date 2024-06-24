俄罗斯达吉斯坦恐攻增至19死 当局宣布结束反恐行动

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯达吉斯坦共和国昨天传出持枪歹徒对宗教场所在内几处设施开火、死亡数增至19人，俄国反恐当局今天表示，在消除居民的安全与健康威胁后，已结束针对枪手的反恐行动。

俄国全国反恐委员会（National Anti-Terrorism Committee）表示，「在达吉斯坦居民的人身安全与健康方面的威胁消除后，当局已决定从格林威治标准时间清晨5时15分起结束当地的反恐行动」。

这起枪击事件发生在达吉斯坦共和国（Dagestan）首府马哈奇卡拉（Makhachkala）和当地沿海城市德本市（Derbent），案发当天适逢「俄罗斯正教会」（Russian Orthodox Church）纪念宗教节日「圣灵降临节」（Pentecost）。

达吉斯坦共和国领导人梅利科夫（Sergei Melikov）在社群媒体Telegram发布的影片中说，「超过15名警察成为这起恐怖主义行动的受害者」，强调他们「以性命为代价…保护了平民」，并表示有数名平民遇害。

达吉斯坦内政部表示，持自动步枪的攻击者在马哈奇卡拉和德本市几处宗教会所开火，显为同步发起的攻击。全国反恐委员会稍早表示，攻击目标是「2座东正教教堂、1座犹太会堂及1处交警哨所」。

俄罗斯正教会表示，副主教柯特尼科夫（Nikolai Kotelnikov）在德本遭到「残忍杀害」，享寿66岁。

俄国执法部门一名消息人士透露，「在马哈奇卡拉和德本发动袭击的持枪歹徒，是一个国际恐怖组织的支持者」，但并未透露该组织的名称。

位于俄国北高加索地区的达吉斯坦共和国（Dagestan）是隶属俄罗斯联邦的自治共和国之一，也是俄国最早信仰伊斯兰教的地区。