俄罗斯达吉斯坦爆恐攻 枪手杀害1位神父及6名警员

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯反恐机构与警方指出，今天有多名枪手袭击了达吉斯坦共和国（Republic of Dagestan）的犹太会堂和东正教教堂，造成1位神父及6名警员死亡。

这起恐怖攻击发生于俄罗斯达吉斯坦共和国首府马哈奇卡拉（Makhachkala），还有当地沿海城市德本（Derbent）。

俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）宣布，已经对「恐怖行径」展开刑事调查，同时也正在追捕犯案枪手。

国家反恐委员会（National Antiterrorism Committee）透过声明向俄罗斯新闻社（RIA Novosti）表示：「德本市与马哈奇卡拉市的两座东正教教堂、一座犹太会堂和一处交警检查站于傍晚遭武装袭击。」 声明提到：「根据初步资讯，恐怖攻击造成俄罗斯正教会（Russian Orthodox Church）一位神父和数名警员丧命。」

达吉斯坦共和国内政部发言人加里耶娃（Gayana Gariyeva）告诉俄罗斯新闻社，恐攻导致6位警员死亡，另有12人受伤。

加里耶娃还说，有一位66岁的神父于德本市遇害身亡。

另外，达吉斯坦共和国内政部指出，已在马哈奇卡拉市击毙2名枪手。