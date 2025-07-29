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先求有再求好 香港社运人士勉强接受LGBTQ权益法案

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（法新社香港29日电） 香港的LGBTQ社群虽然内心不尽满意，仍勉强支持政府所提的权益扩大计画，计画内容为部分同性伴侣赋予权利。为争取这得来不易的立法进展，许多社运人士只好暂时放下原有的理想主义。

香港终审法院虽于2023年裁定婚姻仅限异性伴侣，但同时命令政府必须在今年10月前建立一套「替代性架构」，以承认同性伴侣的权利。

港府官员7月2日公布草案，对同性伴侣提供有限的权利保障。但这项草案仅适用于在海外注册婚姻的同性伴侣，部分港人已透过线上仪式等方式完成这类注册。

法案涵盖医疗与身后事相关权利，例如允许伴侣探病或在对方去世后有权领回遗体。

然而，即使是获得承认的同性伴侣，仍然无法结婚、领养孩子，或享有配偶探监等权利。不过这仍已是香港历来在平权方面最重大的进展之一。

非二元艺术家陈可乐（Holok Chen）昨天在婚姻登记处外宣读声明，谴责恐同现象，并表示LGBTQ社群已准备采取务实态度。

陈可乐告诉法新社：「我们不是理想主义者。」

「我们感到绝望，因为我们现在处于进退两难。不是接受一项歧视性的提案……就是什么都得不到。」

同性平权团体「萌家香港」的共同创办人伍咏欣表示，港府应提出「一套更具包容性的制度」，并为更多元的亲密关系提供更强的保障。

她对法新社说：「我们肯定政府肩负责任，提出法案。」

「这只是半步，但我们能不能再往前一点？」

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