克莱格：欧洲科技与创新落后中美 麻烦大了

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（法新社巴黎24日电） 美国科技巨擘Meta高层克莱格（Nick Clegg）告诉法新社，就科技与创新而论，欧洲落后美国与中国，必须迎头赶上。

法新社报导，Meta是社群网站脸书（Facebook）与Instagram及通讯软体WhatsApp的母公司，而克莱格则是Meta的全球事务总裁，目前正在欧洲推动指导新创企业的方案。

克莱格说，欧洲遭遇了「大麻烦」。他指出：「我们急遽落后美中两国。」

他说：「我想长久以来人们始终认为，欧洲所扮演的唯一角色就是监管。然后中国是仿造，美国则是创新。」

不过克莱格指出，光靠法规当后盾不可能取得成功，这得仰赖创新、企业家精神与科技大厂和小型新创公司之间的合作。

克莱格正推动由Meta与两家法国企业实行的方案，也就是给予5家欧洲新创公司为期6个月的指导，并且提供设备。

克莱格先前曾带头推动Meta投资欧洲科技业，并于2021年宣布，Meta将在欧洲创造1万个就业机会，以便打造「元宇宙」。

为使元宇宙计画成真，Meta已耗费数以十亿计美元，不过后来已将重点转向人工智慧（AI），并宣布裁员数以千人，包括元宇宙研发团队。