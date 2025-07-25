真相还是流言：瑞士巧克力行业存在童工问题吗？

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瑞士巧克力企业有义务确保其产品在生产过程中不使用童工。根据瑞士《冲突地区金属矿物与童工尽职调查和透明度条例》，企业必须审查其供应链中的童工风险，并向政府报告。若企业未能履行义务或提供虚假信息，最高可被处以10万瑞郎(约合人民币90万元)罚款。

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此外，瑞士巧克力工业所使用的可可中，近60%产自科特迪瓦和加纳，而这两个国家均禁止15岁以下儿童从事危险工作。然而，这类法规在偏远地区很难执行。

因此，许多巧克力公司选择向获得“公平贸易”(Fair Trade)或“雨林联盟”(Rainforest Alliance)等认证的农场与合作社采购原料，这些认证均禁止使用童工。第三方专家会定期造访，审查生产现场的工作条件。若发现问题，农场认证会被暂时取消，直到整改完毕；若问题反复出现，认证则可能被永久撤销。

尽管有这些监管和保障措施，据估计仍有156万名5-17岁的未成年人在加纳和科特迪瓦的可可农场工作，其中大约80%在自家农场劳作。即便瑞士巧克力企业能将所用可可追溯至具体农场，也无法百分百保证产品完全不含童工成分。

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企业所能做的，就是建立监控与补救机制，识别童工案例并寻求解决方案，以防问题再次发生。童工现象的根源是贫困，而要从根本上解决这一问题，唯有长期保障可可种植者能获得足以维生的收入。