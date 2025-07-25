真相还是流言：瑞士巧克力行业存在童工问题吗？
有读者询问，瑞士巧克力的生产过程中是否真的涉及童工。瑞士资讯swissinfo.ch试图深入探究这个复杂的问题。
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瑞士巧克力企业有义务确保其产品在生产过程中不使用童工。根据瑞士《冲突地区金属矿物与童工尽职调查和透明度条例》，企业必须审查其供应链中的童工风险，并向政府报告。若企业未能履行义务或提供虚假信息，最高可被处以10万瑞郎(约合人民币90万元)罚款。
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巧克力供应链中的童工风险不仅限于可可
此外，瑞士巧克力工业所使用的可可中，近60%产自科特迪瓦和加纳，而这两个国家均禁止15岁以下儿童从事危险工作。然而，这类法规在偏远地区很难执行。
因此，许多巧克力公司选择向获得“公平贸易”(Fair Trade)或“雨林联盟”(Rainforest Alliance)等认证的农场与合作社采购原料，这些认证均禁止使用童工。第三方专家会定期造访，审查生产现场的工作条件。若发现问题，农场认证会被暂时取消，直到整改完毕；若问题反复出现，认证则可能被永久撤销。
尽管有这些监管和保障措施，据估计仍有156万名5-17岁的未成年人在加纳和科特迪瓦的可可农场工作，其中大约80%在自家农场劳作。即便瑞士巧克力企业能将所用可可追溯至具体农场，也无法百分百保证产品完全不含童工成分。
企业所能做的，就是建立监控与补救机制，识别童工案例并寻求解决方案，以防问题再次发生。童工现象的根源是贫困，而要从根本上解决这一问题，唯有长期保障可可种植者能获得足以维生的收入。
联合国界定的“童工”是指那些有害于儿童身心健康、妨碍其接受教育或迫使其承受学习与工作的双重压力的劳动。童工包括从事奴役、卖淫、毒品交易等非法活动，或在危险环境中工作的儿童。并非所有由儿童从事的工作都属于“童工”：如果不影响健康与教育，例如在家帮忙或假期打工，这类工作通常是积极的。
全球约有1.6亿名童工，几乎相当于每10名儿童中就有1人。过去20年虽然取得进展，但近年来冲突、贫困和新冠疫情使童工人数回升。非洲是童工最严重的地区，约有7200万童工；其次是亚洲和太平洋地区，共计6200万。九成童工集中在中低收入国家，但在高收入国家也仍有约200万童工。
国际劳工组织通过的第138号与第182号公约分别规定了最低就业年龄与禁止最恶劣形式童工的条款。其核心原则是：就业年龄不得低于完成义务教育的年龄，且儿童不得从事损害其健康、成长与尊严的劳动。
2015年联合国通过可持续发展目标(SDG)8.7，承诺到2025年终止一切形式的童工。每年6月12日被定为“世界无童工日”，提醒人们关注童工困境，并推动全球合作消除这一现象。
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