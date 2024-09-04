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全球8月高温连续第2年破纪录

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（法新社巴黎3日电） 根据欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」的初步数据，全球今年8月的平均温度将打破去年8月摄氏16.82度的纪录，并将连续第2年创下历史新高。

尽管今年8月确切的平均气温尚未确定，但哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）已认定今年8月将成为史上最热的8月。

科学家警告，这些前所未见的高温很大程度上是由人为的气候变迁所驱动，这也引发更频繁、更强烈的极端气候。

根据多家气象机构的数据，澳洲、日本、中国多个省份以及挪威的斯瓦巴群岛（Svalbard）都经历有纪录以来最炎热的8月。

根据哥白尼气候变化服务的数据，过去15个月以来，每个月的高温几乎都创下往年同期新高纪录，唯独今年7月测得的气温数据略低于去年7月，但美国国家海洋暨大气总署（NOAA）仍认为今年7月是有纪录以来最热的月份。

无论如何，根据多个气候监测机构的数据，去年是自19世纪、有气象纪录以来全球最热的一年。

哥白尼气候变化服务8月初也警告，今年打破去年高温纪录的可能性「越来越高」，并称今年7月均温比1850年至1900年期间的均温估值高出摄氏1.48度。

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