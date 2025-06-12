全美各地爆发抗议活动 加州准备提告川普

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（法新社洛杉矶11日电） 美国强硬扫荡无证移民的政策连日来引发的示威活动，已从加州洛杉矶扩大至全国多地；同时，加州也准备针对总统川普部署军队一事，与白宫展开法律诉讼。

美国第2大城洛杉矶连续第6天有超过千人群聚，走上街头和平游行。

市府官员预料将连续第2晚实施宵禁，试图控制入夜后的破坏和洗劫行为。洛杉矶面积达约1300平方公里，仅有少数街区发生洗劫事件。

66岁退休教师、抗议人士史特吉斯（Lynn Sturgis）对法新社表示：「我会说，示威主要地点绝大多数情况都还算平静。」

大多平和的抗议活动会在警方试图带走非法移民时突然升温，但放火烧自动驾驶计程车和向警方投掷石块这类零星暴力事件的因应作为上，洛杉矶警察局8500名警员并非毫无经验。

川普却不顾州长纽松（Gavin Newsom）反对，下令部署加州国民兵（National Guard），成为数十年来第1位采取这类行动的美国总统。

共和党籍的川普也扬言将在其他民主党执政州部署国民兵，尽管如此，抗议群众似乎未因此却步。

据报导，密苏里州圣路易（St Louis）、北卡罗来纳州罗里（Raleigh）、纽约曼哈顿、印第安纳州印第安纳波利斯（Indianapolis）和科罗拉多州丹佛等地都传出示威活动。

根据报导，在德州圣安东尼奥（San Antonio），数百人在市政府附近游行并高呼口号，共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）则已部署该州的国民兵。

美国陆军14日将举行建军250周年纪念活动，今年加码在华府宪法大道（Constitution Avenue）举行阅兵，当天恰逢川普79岁生日。预计当天全美将出现「不要国王」（No Kings）的抗议活动。