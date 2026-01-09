共和党倒戈 美众院投票延长欧巴马健保补贴

（法新社华盛顿8日电） 美国联邦众议员今天投票决定，恢复去年底到期的健康保险补贴，为数以百万计面临保费飙涨的美国民众带来希望。

这项法案在民主党支持及一小群共和党人违抗党内领导层的力挺下通过，将把「平价医疗法」（Affordable Care Act，俗称欧巴马健保）下的加强版补贴延长3年。

这些补贴降低了美国民众在政府运作的保险市场平台购买保险每月支付的成本。

补贴于1月1日到期后，许多家庭的保费支出增加一倍以上，也让有关医疗负担能力的政治敏感议题再度升温，而今年又正逢国会期中选举，局势尤显紧张。

总统川普曾批评这些补贴是浪费，并敦促共和党人推动改革，不过他也曾告诉议员，他们可能需要保持弹性以达成协议。

众院议长强生（Mike Johnson）是川普的坚定支持者，他原先一直抵制让这项法案进入院会表决，反映出共和党内对这项计画的严重分歧。

但少数中间派共和党人与民主党合作，使用一种罕见且成功率极低的程序手段，也就是「院会请愿书」（discharge petition），迫使议院领导层必须进行表决。

最终，有17名共和党人与民主党一同投票通过这项法案。这次公开的决裂，凸显了来自竞争激烈选区的议员们，对于医疗成本上涨可能引发选民反弹的焦虑日益加剧。

众院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）告诉记者：「可负担能力的危机不是一场骗局。尽管川普说了那些话，但这是非常真实的。」

他说：「住房成本太高、食品杂货成本太高、水电费太高、托儿成本太高，而医疗保健成本已经失控。」

这些补贴最初是在「平价医疗法」下创建，并在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间扩大，使更多民众能以较低成本获得保险。据估计，目前约有2200万名美国民众受益于这项加强版补助。