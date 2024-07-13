共和党全代会将登场 川普将正式获总统候选人提名

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（法新社密尔瓦基12日电） 美国前总统川普下周将接受共和党正式提名参选总统，这将是美国民主、共和两大政党之一首度有遭到定罪的重罪犯被提名为总统候选人。

威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）为共和党全国代表大会（Republican National Convention）铺上红毯，将这座城市化为欢迎5万名与会者的堡垒之际，78岁的亿万富翁川普将成为这场盛会的巨星。

尽管今年对川普来说风风雨雨，川普因34项伪造商业记录的重罪遭定罪，又因诈欺和性侵指控被处以巨额罚款，但与会人士将看到神采奕奕的川普，而他的对手、现任总统拜登（Joe Biden）正深陷困境。

拜登上个月在与川普进行的电视辩论上交出灾难性表现，引发民主党生存危机以来，川普在民调中领先幅度持续扩大。

川普竞选团队甚至已经在热烈讨论他们在民主党铁票仓明尼苏达州和维吉尼亚州的胜算，这可能会迫使拜登抽调原本用于固守密西根州、宾州和威斯康辛州之民主党「蓝色长城」的资金和人力。

这将是川普第一次全权控场的共和党全国代表大会，2016年的全代会因党派分歧而受牵制，这位前总统在2020年的第2次全代会露面也因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而受到限制。