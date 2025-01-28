再拚第3个任期？川普：无法100%确定宪法禁止我参选

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（法新社迈阿密27日电） 美国总统川普今天再次提到担任第3个总统任期的想法，说自己「无法百分之百确定」宪法禁止他继续参选。

川普一再暗示他可能会打破目前美国总统两届任期的限制，尽管听起来语气轻松，他的言论仍然具有挑衅性。

川普在迈阿密对国会共和党人说：「我已经为下一役筹集了很多资金，我想我无法使用这些资金，但我没办法百分之百确定，因为我不知道…我想我不被允许再次参选。」

川普在笑声中转向联邦众议院议长强生（Mike Johnson）并补充说：「我不确定，我可以再次竞选吗？麦克（强生）？我最好别让你卷入这场争论。」

川普一周前再度入主白宫，成为美国史上第2位两度当选、但任期不连续的总统。

1951年批准的宪法第22修正案规定，美国总统的任期限制为两届，部分原因是小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）在1933年至1945年间史无前例连续出任4届美国总统。

众院一名共和党人上周提出一项决议，要求修改宪法让川普继续连任，尽管通过机会渺茫。

川普曾多次提及延长总统任期，他25日在内华达州的集会上笑着说，「这将是我一生中最大的荣幸，不止一次（担任总统），而是2次，或者3次或4次」，现场响起观众欢呼声，他接着笑说这是「假新闻的头条新闻」。

川普去年11月在胜选后不久对众院共和党人说：「我猜我不会再参选，除非你们说，『他很好，我们必须想点别的办法』。」（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）