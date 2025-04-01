冰岛西南部火山喷发 附近1渔村撤离居民

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（法新社雷克雅维克1日电） 冰岛西南部的叙恩兹努克斯火山口群（Sundhnuksgigar）今天爆发，不断喷出熔岩，附近渔村格林达维克（Grindavik）进行居民撤离。这是2023年底以来当地第8次火山喷发。

冰岛气象局表示，位在格林达维克北方的叙恩兹努克斯火山口群已经开始喷发。直播画面显示，岩浆从地面上的一道裂缝喷涌而出。

冰岛气象局说，他们将派1架直升机前去「确认喷发的确切地点和规模」。

冰岛气象局稍早已警告，由于今天凌晨已开始出现「群震」现象，基于先前几次类似经验，这个火山口群可能马上就要喷发。

今天的群震发生后，冰岛能源公司HS Orka的钻井已出现变形和压力改变。

冰岛气象局表示：「这两个独立的测量数据，都是岩浆开始侵入的明确迹象。」

冰岛国家广播公司（RUV）报导，当局已经开始对格林达维克进行居民撤离。

叙恩兹努克斯火山口群去年11月才喷发过，当时是1年内第7次喷发。首次喷发是在2023年底，那次喷发前不久，格林达维克的所有4000位居民大部分已先撤离。

此后格林达维克的房屋几乎全都卖给冰岛政府，大多数村民也迁离。冰岛国家广播公司引述地方警察局长报导，这座渔村近期约有40间房屋有人居住。

叙恩兹努克斯火山口群所在的雷克雅内斯半岛（Reykjanes Peninsula）先前已有800年不曾火山爆发，直到2021年3月开始出现一段时期的地震活动增强后，半岛上的火山才出现喷发。

火山学家警告，这块区域的火山活动已经进入1个新时期。