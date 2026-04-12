分析：中国能源战略在这次中东危机通过考验

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（法新社北京12日电） 分析人士指出，中国长期以来致力于能源管道多元化及建立战略储备，尽管让某些产业仍面临阻碍，但这项策略正协助中国成功抵御伊朗战争带来的冲击。

根据分析公司Kpler的数据，中国是原油净进口国，去年有超过一半的海运原油来自中东。

以色列与美国对伊朗开战已持续6周，导致波斯湾地区的原油运输几乎全面中断；尽管美伊4月7日达成停火2周，但情势几乎不可能立刻恢复正常。

分析师告诉法新社，中国长期重视能源安全，已让北京为此类冲击做好充分准备。

Kpler高级石油分析师徐牧宇说，近年来「对地缘政治局势的普遍关切」促使中国领导人将确保足够战略储备列为优先要务。

她说，这些努力使中国目前比诸如日本、菲律宾等其他亚洲国家在这场能源危机里所处的地位远为有利，尤其至今北京尚未「急于」动用庞大的战略储备。

部分原因是中国数十年来致力减少对煤炭和化石燃料的依赖，现已开始见到成效。

能源与清洁空气研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）共同创办人糜伟（Lauri Myllyvirta）说，大规模转向再生能源的行动意味「中国因而较能应对当前情势」。

中国已在人口稠密的沿海省份增设风力、太阳能及核能发电，同时强化的电网设施则将电力自内陆输送至这些地区，否则沿海省份将需进口更多石油与天然气。

他表示，尽管包括庞大的制造业在内的一些产业仍对化石燃料有依赖性，但再生能源「确实在边际上发挥极大助益」。

亚洲协会（Asia Society）中国气候中心主任李硕告诉法新社，当前的能源危机「证明中国长期秉持的全方位战略正确无误」。

随着地缘政治动荡加剧，国家主席习近平正寻求进一步扩展再生能源建设。

中国中央电视台（CCTV）日前一则报导引用习近平谈话，呼吁加快建设「新型能源体系」，以维护能源安全，尽管内容并未提及中东战争。