分析：川普关税战术 恐重塑全球贸易

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（法新社华盛顿10日电） 分析人士表示，美国总统川普摆明拿关税当武器，盼从移民、毒品走私到贸易等所有问题逼他人让步，这种做法恐重塑全球贸易常规，甚至迫使各国因风险过高而寻求与美国脱钩。

川普1月20日就职后，以移民和芬太尼（fentanyl）问题对加拿大、墨西哥货品课全面关税，随后暂缓；然而对中国商品加徵关税如期上路，引来北京当局关税报复。

川普今天对所有销美钢铝全面课关税，外界将此举与他第一任内做法拿来比较。川普第一任内也曾对钢铝进口商品课关税，随后给予豁免。

川普将关税视为提高税收、补救贸易失衡和施压他国回应美方关切议题的手段。

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）资深研究员欧布思费尔（Maurice Obstfeld）指出，贸易政策不确定性程度「基本上已大幅飙升」。

欧布思费尔告诉法新社，分析圈本可根据经济变因来预测哪些领域会实施关税，但若将贸易政策建立在非经济目标上，可能导致市场陷入混乱。

欧布思费尔警告，川普的战术恐导致「全球供应链收缩」，或各国因风险过高而寻求与美国市场脱钩。