前国安顾问麦克马斯特新书：川普任内不顾幕僚反对讨好蒲亭

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿25日电） 根据今天刊出的摘录，一位前高级幕僚在新书中声称，尽管俄罗斯干涉美国民主并遭到幕僚反对，川普总统任内仍决心讨好俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

川普第2任国家安全顾问麦马斯特（H.R. McMaster）公布新的幕后细节之际，美国人民正准备决定这位前总统是否该重返白宫，美国官员则警告外国将再次介入选举。

麦克马斯特在「华尔街日报」（Wall Street Journal）刊登的回忆录摘录中表示，他在2018年3月告诉妻子：「这份工作做了一年多之后，我无法理解蒲亭对川普的控制。」

2017年2月成为国家安全顾问的麦马斯特表示，打从一开始，「就很难跟总统」讨论有关蒲亭和俄罗斯的问题。

美国官员今年警告，包括俄罗斯和伊朗在内的外国势力将采取新行动干预11月大选。川普将在这次选举面对副总统贺锦丽。

麦马斯特表示，「过度自信」的川普总统，执政初期就寻求透过与蒲亭建立个人融洽关系，来改善与俄罗斯的关系。

但麦马斯特说，这位俄罗斯总统「是一位无情的前国家安全委员会（KGB）特工，用阿谀奉承来迎合川普的自负和不安全感」。

他还说：「川普展现出他对这种做法毫无招架之力、他对强人的喜爱，以及深信只有他才能与蒲亭建立良好关系。」

麦马斯特详细提及他在川普对待蒲亭的态度上，与川普发生过几次摩擦，最终导致他被解职。

麦马斯特说，2018年3月蒲亭当选第4个任期后，川普想打电话道贺，他跟川普说，俄国大选舞弊，川普却还是安排了致电。

麦马斯特说，川普致电蒲亭之前，他曾警告川普，克里姆林宫可能会把这场谈话编造为美国默许支持俄国的选举进程，来拉抬俄国的形象。当时一名前俄国情报员在英国遭暗杀未遂，使俄国灰头土脸。

他说，那时他问川普：「俄罗斯试图让我们的合法选举不合法，你为什么要帮他把非法的选举变合法？」

尽管如此，川普还是打了电话给蒲亭并向他道贺，然后请求邀请蒲亭访问白宫。