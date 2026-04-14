前电影大亨哈维温斯坦所涉性侵案 法院重开庭

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（法新社纽约13日电） 身败名裂的电影大亨哈维温斯坦（Harvey Weinstein）被控性侵案将于14日重新开庭。这项控罪曾因陪审团意见不一致而未有定论，但无论结果如何，哈维温斯坦都将因其他罪行继续服刑。

哈维温斯坦被控对2015年浪漫喜剧《This Isn’t Funny》女主角洁西卡曼恩（Jessica Mann）犯下加重强制性交罪。

全案去年6月被法官宣布审理无效，原因是陪审团主席因陪审室内争执拒绝继续参与。

如今哈维温斯坦将再就这项控罪于曼哈顿的法院重新出庭受审。

哈维温斯坦的发言人恩格迈尔（Juda Engelmayer）告诉法新社：「他满怀希望，期待一个公正过程，让事实还他清白。」

现年74岁的哈维温斯坦因健康因素需以轮椅代步，目前已因一桩超过10年前对一名欧洲女演员犯下的性侵遭判刑16年而在加州服刑。他已提出上诉，预定4月23日举行听证。

曾获奥斯卡奖的哈维温斯坦自2017年性侵指控公诸于世以来，面临多项检控，也助长#MeToo运动兴起。

去年6月开庭时，陪审团裁定哈维温斯坦对电影制作人米丽安海莉（Miriam Haley）性侵罪名成立，至于被控对波兰出生的女演员卡娅索科拉（Kaja Sokola）性侵则获无罪。