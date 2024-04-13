前美国大使为古巴从事间谍活动 判刑15年

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（法新社迈阿密12日电） 前美国大使罗查（Victor Manuel Rocha）承认为古巴从事间谍活动40多年，今天在联邦法院被判处15年徒刑。

73岁的罗查于12月被捕，美国官员称此事件系「美国政府历时最长且涉案层级最高的一次间谍渗透。」 罗查2月对合谋充当外国政府代理人的指控表示无罪，但是后来接受联邦检察官的认罪协商。

法官今天在迈阿密举行了3个半小时的庭讯会告诉罗查，她将给予他「法律允许的最高刑罚」，除了15年徒刑外，他还被处以50万美元罚款。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）日前公布了对前驻玻利维亚大使罗查的各项指控，称这名曾是白宫最高国家安全及外交事务决策机构国家安全会议（NSC）一员的人士，如今被控利用自己政府职位来替古巴进行针对美国的「秘密情报搜集任务」。

罗查原本来自哥伦比亚，后来入籍美国，他涉嫌于1981年开始担任古巴情报总局卧底探员协助哈瓦那当局，持续从事间谍活动至今。

罗查1981年加入美国国务院后一路晋升，曾在哈瓦那、布宜诺斯艾利斯、墨西哥市以及多明尼加共和国与华府任职。

美国司法部对罗查提出的指控包括共谋充当外国政府代理人，未经政府同意即以外国政府代理人行事，以及透过不实陈述取得美国护照。