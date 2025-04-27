加大选最后造势 卡尼批对手无力对抗贸易战

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（法新社加拿大密西沙加市26日电） 加拿大28日举行联邦大选，总理卡尼（Mark Carney）今天在激战区多伦多附近最后造势时，痛批保守党对手缺乏在贸易战中发挥领导作用的经验和经济头脑。

卡尼领导的自由党（Liberal Party）如果胜选，将成为加拿大政治史上最戏剧性的逆转胜之一。

1月6日，时任总理的杜鲁道（Justin Trudeau）宣布将在未来几个月辞职。当天，他领导的自由党在多数民调中落后保守党（Conservative Party）20多个百分点，保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）看来笃定成为下一任总理。

但接下来几周，美国总统川普推出一系列严苛关税政策，同时一再谈到要将加拿大并入美国。

之后，愤怒的加拿大人在体育赛事中对美国国歌发出嘘声，并取消赴美的旅游计画。

3月14日，卡尼接替失去民心的杜鲁道出任总理，并定调要正面对抗川普的威胁。

60岁的卡尼从未竞选过公职，但曾领导加拿大和英国的中央银行，他认为他的全球金融经验，使他成为保护加拿大免受川普不稳定贸易政策影响的理想人选。

卡尼在竞选活动的倒数第2天来到关键战场安大略省（Ontario），并在多伦多（Toronto）附近一些在自由党和保守党之间摇摆不定的社区停留。

卡尼在多伦多以西的密西沙加市（Mississauga）的造势会上表示，川普总统的贸易战破坏了全球经济，他也背叛了加拿大。

他还说：「加拿大人已经走出那次背叛引发的惊吓，但我们永远不该忘记教训。」他接着把矛头指向博励治，说博励治欠缺在贸易战中发挥领导作用的经验和经济头脑。