加拿大总理：美加关系密切时代已经结束

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（法新社渥太华27日电） 美国总统川普宣布课徵高额汽车关税后，加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大与美国之间维持深厚的经济、安全与军事关系的时代「已经结束」。

川普计划对销美进口汽车徵收25%的关税，这项措施将于下周生效，可能会对支持约50万个就业机会的加拿大汽车业造成严重打击。

在川普宣布课徵汽车进口关税后，卡尼暂停为加拿大4月28日大选拉票的竞选活动，返回渥太华与内阁成员举行会议，研拟因应美加贸易战的对策。

他称川普的汽车关税「不合理」，并说这违反了两国之间现有的贸易协议。

他也警告加拿大人，川普已永久改变与美国的关系，无论未来达成任何贸易协议，美加两国将「回不去了」。

卡尼说：「我们跟美国建立在经济深度融合与紧密安全和军事合作基础上的旧关系已经结束了。」

他说，加拿大将对汽车关税采取报复行动。卡尼说：「我们对这些最新关税的回应是对抗、保护与建设。」

他又说：「我们将以报复性贸易措施对抗美国的关税，确保对美国造成最大影响，同时将对加拿大的冲击降至最低。」

卡尼是在3月14日取代杜鲁道（Justin Trudeau）担任加拿大总理。通常，新任加拿大领导人都会在上任后优先立即与美国总统通话，但川普与卡尼至今尚未通话。

他今天说，白宫已联系安排通话，他预计将在「未来1到2天」内与川普交谈。

卡尼也说，虽然他愿意跟川普通话，但在川普对加拿大展现「尊重」，尤其是结束一再发出的并吞威胁前，他不会与华府展开实质性的贸易谈判。

卡尼说：「对我而言，不一定是指通话，与美国谈判有两个条件。第一是尊重，尊重我们作为一个国家的主权…看来他很难办到这点。」

他又说：「我们之间必须进行全面的讨论，涵盖我们的经济与安全层面。」