加拿大汽车窃案猖獗 蒙特娄与多伦多沦重灾区

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（法新社蒙特娄11日综合外电报导）加拿大蒙特娄（Montreal）居民西西里亚尼（Zachary Siciliani）最近发现爱车不翼而飞，这很可能是加国近期一系列汽车盗窃案之一。

加拿大保险局（Insurance Bureau of Canada）将这股犯罪歪风称为「国家危机」，被盗车辆通常透过繁忙的蒙特娄港运往海外销赃。

西西里亚尼告诉法新社，他的爱车失窃现场没有遭人闯入的痕迹，因此他认为窃贼可能使用一种装置，拦劫并复制车辆电子钥匙的频率，打开车门并发动引擎，然后把车开走。

安大略省警探韦德（Scott Wade）表示：「电子钥匙技术的出现为车主和驾驶提供了方便性，但也成为犯罪集团偷窃车辆的途径。 」

过去几个月里，在加国人口最多的2个省分魁北克省和安大略省主要城市，共有数千辆汽车被盗。

根据警方与部分车主定位追踪的结果，其中多数车辆被运到非洲、亚洲、欧洲和中东地区。

警方最新数据显示，蒙特娄和多伦多的汽车盗窃案最为猖獗。

在多伦多，2021年至2023年间，汽车和轻型卡车窃盗案比前6年增加了150%。同一时期，魁北克省的窃盗案也增加58%，安大略省则增加48%。

这些车辆大多是夜间车主睡觉时在车道上遭窃，也有一些是在枪口下被劫走。（译者：施施/核稿：何宏儒）