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加拿大财长外长赴川普宅第 会美国准部长谈关税

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（法新渥太华27日电） 加拿大财政与外交两部长今天在美国总统当选人川普的佛州住所海湖俱乐部，与川普准备提名的商务部长和内政部长人选会晤。川普扬言对加拿大加徵关税，渥太华设法化解威胁。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）和新任财政部长勒布朗（Dominic LeBlanc）在海湖俱乐部（Mar-a-Lago），与将主导美国关税及贸易施政的川普内定商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）及美国准内政部长柏根（Doug Burgum）会晤。 勒布朗的发言人柯莫（Jean-Sebastien Comeau）证实这场会面的与会者，并形容会谈「正面且成效卓着」。 柯莫透过声明表示，勒布朗与赵美兰在会中「概述加拿大的边境计画措施，并重申（与美方）皆致力于加强边界安全及对付芬太尼所造成的伤害，以维护加拿大和美国民众性命」。

加拿大草拟的边境计画是渥太华因应川普（Donald Trump）的诸多关切事项所采取的回应之一，估计将耗资10亿加元（约新台币228亿元）。 柯莫还说，卢特尼克和柏根「同意将资讯传达给川普总统」。 加拿大的出口逾75%销往美国，且将近200万加拿大人的就业仰赖美加贸易。

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