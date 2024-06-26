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加萨激烈战斗告终？专家：以军将减少地面部署

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前表示，以国军队与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊南部拉法市的激战将告终。

将近9个月的战争后，拉法（Rafah）是加萨面临地面入侵的最后一部分，以军将这座城市视为哈玛斯的最后据点。

以色列保守派智库耶路撒冷战略与安全研究所（Jerusalem Institute for Strategy and Security）军事专家杜斯崔（Omer Dostri）表示，他预期以军将「减少」在加萨的地面部署，逐渐改采无人机或战机攻击。

杜斯崔指出，第一阶段涉及「广泛的空袭和炮击」，「锁定加萨的武装结构，持续约两周」。第二阶段现在即将结束，包括「对加萨地区进行地面进攻，部署步兵、装甲车和战车」。

第三阶段的目标会是「进一步瓦解哈玛斯残余势力、防止他们卷土重来、阻止埃及边境沿线走私和救援人质」。

国际危机组织（International Crisis Group）分析人员桑尚（Mairav Zonszein）说：「他们的意思是，他们基本上已经完成了对拉法地区哈玛斯部队的解散，所以他们现在要转向随时调整的行动。」

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