匈牙利修宪 锁定双重国籍人士及LGBTQ族群

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（法新社布达佩斯14日电） 匈牙利国会议员今天压倒性支持一项锁定该国LGBTQ族群和双重国籍者的宪法变革，此举是民族主义总理奥班巩固所谓「非自由民主」（illiberal democracy）路线的最新作为。

这项宪法修正案明定人只能是男性或女性，这与奥班（Viktor Orban）盟友、美国总统川普的性别政策相呼应。

修正案同时允许「暂时」褫夺部分双重或多重国籍人士的国籍，就算他们出生就取得匈牙利国籍也不例外，可能针对的对象包括经常出现在民粹阴谋论中的匈牙利裔美籍亿万富豪索罗斯（George Soros）。

执政党表示，此举针对的是从国外出资支持「假非政府组织、被收买的政治人物以及所谓独立媒体」的「投机分子」。

在修正案付诸表决前，有数十名抗议人士暂时挡住国会入口，随后遭警方带离。修正案最终以140票赞成、21票反对通过。

反对派国会议员索波（Timea Szabo）指出：「2011年第一次修宪时，我们也曾把自己束缚起来，没想到14年后我们还得做同样的事。」

自由派在野党「动能党」（Momentum）政治人物在议场内拉开抗议布条，场外数百名民众则高喊「我们不会让自己变成蒲亭（Vladimir Putin，俄罗斯总统）统治下的俄罗斯」。

批评人士指出，拟议的法律变革进一步侵蚀匈牙利的民主权利，使得这个欧洲联盟（EU）成员国更加接近蒲亭主导的威权统治。