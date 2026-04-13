匈牙利国会大选奥班败选 欧洲领袖反应一次看

afp_tickers

5 分钟

（法新社巴黎12日电） 自称是欧洲联盟（EU）「眼中钉」的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）在治理国家16年后，于今天的国会大选中承认败给保守派候选人马格雅（Peter Magyar）。

以下是欧洲国家对匈牙利大选的主要反应：

● 法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在与马格雅通话后于社群平台X上发文说：「法国欢迎这场胜利，这不仅是民主参与的胜利，更展现了匈牙利人民对欧盟价值的坚持，也是匈牙利身为欧洲一份子的胜利。」

法国极右翼政党国民联盟（National Rally）党魁巴德拉（Jordan Bardella）向奥班致意，称他是「伟大的爱国者」。

● 德国

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）在社群媒体上表示：「我期待与你合作。让我们共同努力，打造一个强大、安全，最重要的是团结的欧洲。」

● 英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）在社群平台X上发文指出：「这是历史性时刻，不仅是对匈牙利而言，对整个欧洲民主来说也是。」

● 义大利

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）祝贺马格雅赢得「明确的选举胜利」，但她也特别感谢她的「好友奥班」过去几年来的「密切合作」。

● 西班牙

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）在社群平台X上表示，「今天，欧洲胜利了，欧洲价值胜利了」，并向匈牙利公民祝贺这场「历史性选举」。

● 欧洲联盟

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上以英文和匈牙利文写道：「匈牙利已经选择欧洲。」

她说：「今晚，欧洲的心脏在匈牙利跳得更加有力。」

● 乌克兰

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）祝贺马格雅「大获全胜」，并承诺将与匈牙利新领导人合作。

泽伦斯基在社群平台X上发文说：「我们已准备好会面并展开建设性合作，以造福两国并促进欧洲的和平、安全与稳定。」

乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）表示：「匈牙利已明确且坚定地对任何试图把他们的国家拖回莫斯科势力范围的企图说『不』。」

● 爱沙尼亚

爱沙尼亚总理麦克尔（Kristen Michal）对匈牙利选举结果表示欢迎，称「这是在团结的欧洲中，为自由而强大的匈牙利做出的历史性选择，拒绝那些无视自身利益的势力」。

● 爱尔兰

爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）表示：「我期待与总理当选人马格雅合作，基于我们同是欧盟成员国以及对共同价值的承诺，致力于加强爱尔兰与匈牙利之间的双边关系。」

● 克罗埃西亚

克罗埃西牙总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）在与马格雅通话后表示：「我期待进一步强化克罗埃西亚与匈牙利之间的合作，无论是在双边关系还是在欧洲层级。」

● 波兰

波兰总理图斯克（Donald Tusk）今天对马格雅在匈牙利国会大选中获胜表示欢迎，并藉此嘲讽落败的总理奥班与俄罗斯的关系。

他在社群平台X上发文写道：「我们重新团结在一起！这是一场辉煌的胜利，亲爱的朋友们！」他随后以匈牙利文写道：「俄罗斯人，滚回家吧！」