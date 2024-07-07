北约75周年峰会在即 俄乌战争、欧美选情让局势难乐观

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（法新社华盛顿6日电） 在各国领导人齐聚华府的75周年峰会上，北约原本要展现其更大、更强的模样，但在俄乌战争遭遇挫折、大西洋两岸选举都不如预期的情况下事与愿违。

拜登与不认同北大西洋公约组织（NATO）的川普日前进行辩论，他的表现被许多人称为「灾难」。在那场辩论结束后，拜登持续为自己的政治生涯奋战，9日起一连3天将把注意力从竞选活动，转移到欢迎北约32个会员国领导人一事上。

拜登也邀请澳洲、日本、纽西兰、韩国参加这次在华府进行的北约75周年峰会，这显示面对中国势力的崛起，北约在亚洲的角色日益增强。

但这次峰会的焦点将是乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），尽管北约不会在峰会上邀请乌国入盟，但他仍试图找到能获得支持的稳固迹象。

北约成立于1949年，目的是针对当时的苏联做集体防卫，2022年乌克兰遭俄罗斯入侵，北约各国团结起来挺乌，从某种角度来看，是回归当初的使命。

乌克兰挡下俄罗斯想快速拿下乌国的企图，让大多数西方国家感到振奋。但俄国不断卖力挺进，并在东部取得进展。

一名欧洲官员坦承，随着乌克兰在前线败退，北约峰会前的气氛变得「悲观」。

这名不愿透露身份的官员说：「这次的峰会与一开始设想的很不一样，因为是在攸关欧洲安全的关键时刻所举行。」

他说：「俄罗斯目前处境十分安逸，他们觉得可以轻松等着。」