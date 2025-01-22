立足瑞士 报道世界
登录

华府圣公会主教为LGBT与移民说话 川普批恶劣要求道歉

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普昨天按传统在华盛顿国家大教堂参加祈祷仪式，圣公会华府教区主教布德布道时请求川普对LGBT人士及移民心怀「仁慈」，川普今天抨击布德「恶劣」并要求她道歉。

当布德（Mariann Edgar Budde）在华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）的讲道坛上为LGBT人士（同性恋、双性恋、跨性别）和非法移民请命，川普（Donald Trump）一脸不悦。川普20日就职后，随即颁布不利这两个族群的行政命令。

布德昨天上午布道时轻声说，「我请求您心怀仁慈，总统先生」，并指川普在美国的移民及LGBTQ人士间散布恐惧。

布德谈到，民主党、共和党及无党派家庭都有同志与跨性别孩童，且绝大部分移民并非罪犯。

毫无笑容的川普当时坐在教堂第一排长椅上，时而看着布德，时而转开视线。他的家人与副总统范斯（JD Vance）似乎也同感惊讶与不悦。

川普今天在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文抨击布德是「极端左派强硬分子、仇恨川普者」。

川普指称：「她以非常失礼的方式将她的教会带入政界。她的语气恶劣，毫无说服力也不聪明。」

他还说：「除了她不恰当的发言，祈祷仪式也非常无聊、无法引起兴趣。她的工作做得不太好！她和她的教会欠社会大众一个道歉！」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
54
100 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
18
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 萨拉·易卜拉欣

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
6
14 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团