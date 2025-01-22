华府圣公会主教为LGBT与移民说话 川普批恶劣要求道歉

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普昨天按传统在华盛顿国家大教堂参加祈祷仪式，圣公会华府教区主教布德布道时请求川普对LGBT人士及移民心怀「仁慈」，川普今天抨击布德「恶劣」并要求她道歉。

当布德（Mariann Edgar Budde）在华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）的讲道坛上为LGBT人士（同性恋、双性恋、跨性别）和非法移民请命，川普（Donald Trump）一脸不悦。川普20日就职后，随即颁布不利这两个族群的行政命令。

布德昨天上午布道时轻声说，「我请求您心怀仁慈，总统先生」，并指川普在美国的移民及LGBTQ人士间散布恐惧。

布德谈到，民主党、共和党及无党派家庭都有同志与跨性别孩童，且绝大部分移民并非罪犯。

毫无笑容的川普当时坐在教堂第一排长椅上，时而看着布德，时而转开视线。他的家人与副总统范斯（JD Vance）似乎也同感惊讶与不悦。

川普今天在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文抨击布德是「极端左派强硬分子、仇恨川普者」。

川普指称：「她以非常失礼的方式将她的教会带入政界。她的语气恶劣，毫无说服力也不聪明。」

他还说：「除了她不恰当的发言，祈祷仪式也非常无聊、无法引起兴趣。她的工作做得不太好！她和她的教会欠社会大众一个道歉！」