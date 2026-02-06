南韩官员：北韩问题近日可望有进展

（法新社首尔6日电） 南韩高阶官员今天透露，关于北韩的问题可能在「未来数日内」出现「新进展」。与此同时，有韩媒报导称，川普政府已决定批准对平壤的人道主义制裁豁免。

这名高阶官员在美国与记者会面时表示，首尔已为促使北韩重返对话做出相当大的努力。

这位不愿透露姓名的政府官员说：「未来数日内，关于北韩（问题）可能会有一些新的进展。」

由于平壤发展遭禁的核武计画，华府长期以来一直要求北韩放弃核武，北韩也因此遭受联合国多轮制裁。

这位南韩高阶官员是在谈及美国总统川普预计于4月访问中国的行程时，发表上述评论。

川普去年在旋风式的亚洲之行中，曾多次向北韩领导人金正恩示好，表示他对举行会面抱持「百分之百」的开放态度，甚至承认北韩「可算是一个核武强权」，此举颠覆了美国数十年来的政策。

北韩并未回应川普的提议，并一再重申永远不会放弃核武。

南韩的「东亚日报」今天引述不具名的首尔政府消息人士报导，川普政府已决定在联合国安理会第1718号决议所设委员会中，解除对北韩人道援助计画的制裁。

分析人士指出，此举将允许南韩的非政府组织（NGO）向北韩提供人道援助，例如营养补充品、医疗设备和净水系统等。北韩是一个贫困的国家，长期以来难以满足人民基本民生需求。