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卡尼矢言改革加拿大经济 以与川普抗衡

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（法新社渥太华2日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天矢言，将主导第2次世界大战结束以来规模最大的经济转型，让加拿大能「挺身抗衡」美国总统川普。

卡尼率领自由党（Liberal Party）在4月28日的大选获胜，他在竞选时聚焦于川普对加拿大经济与主权构成的威胁。

自由党没有赢得掌控国会所需的172个多数席位，但目前确认囊括168席，将处于有利地位来通过立法。

以用词谨慎着称的卡尼，在胜选后的首场记者会上语气坚定地说，他「踏入政坛是为了成就一番大事，而不是谋得一官半职」。

他说：「现在加拿大人赋予我这个权力，让我迅速带来重大变革，我将不遗余力地履行这份信任。」

美国向来是加拿大亲密盟友与最大的贸易伙伴。卡尼说，处理加拿大与美国之间的紧张关系是他的「当务之急」，并宣布6日将访问美国与川普会面，商讨贸易与安全议题。

他指出，加拿大人选他「是为了挺身抗衡川普」，又说他将「锁定焦点并带着决心」采取行动。

卡尼说：「我们的焦点将放在眼前的贸易压力，以及我们两个主权国家间更广泛的经济与安全关系上。」

但他也警告，不要预期他们首次会面就能冒出象徵突破的「白烟」。

卡尼重申他在整个竞选期间的讯息，即他认为这两个北美邻国「建立在稳步深化整合基础上」的旧有关系「已经结束了」。

他说：「现在的问题是，我们的国家在未来该如何合作。」

他又说，川普「尊重实力」，并解释这就是为什么他准备让加拿大进行大刀阔斧的改革。

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