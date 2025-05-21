卢比欧估已撤销数千人签证 扬言不收手

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（法新社华盛顿20日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在听证会上与民主党籍联邦参议员激烈舌战，矢言撤销更多学生签证，对方指控他践踏那些批评以色列的人士言论自由。

卢比欧一度是深受爱戴的参议员，获得同僚一致通过出任国务卿。他今天首度以新身分重返参议院，面临截然不同的氛围，与民主党籍参议员激烈舌战。

卢比欧近来援引一项晦涩的法律，以从事违反美国外交政策利益活动为由撤销外国人签证。

卢比欧估计自1月上任以来，他已撤销「数千人」签证。他3月提供的人数是至少300人签证被撤销。

他今天在参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）听证会上表示：「很简单，签证不是权利，而是特权。」

他说：「我们将会继续行动，还有后续。我们将持续撤销那些以访客身分来到我国，却扰乱高等教育机构民众的签证。」

民主党籍参议员范霍伦（Chris Van Hollen）指控卢比欧违反美国宪法对言论自由和正当程序的保护。

范霍伦说：「国务卿先生，拜托一下。你我都很清楚，这一切无关国家安全，而是在惩罚言论自由。」

卢比欧回应说，他针对的是那些「领导校园示威运动、占领图书馆并试图烧毁建筑物」的学生。

范霍伦称他的辩护说法「可悲」，并提到麻州塔弗兹大学（Tufts University）土耳其博士生奥兹图克（Rumeysa Ozturk）的案例。奥兹图克曾在校刊撰写评论文章，批评校方对以色列在加萨走廊（Gaza Strip）战争一事的立场。

奥兹图克在街上遭到蒙面的探员逮捕。一名法官最近下令释放她。

范霍伦对卢比欧说：「你们部门找不到任何与恐怖主义有关的线索，也没有反犹言论的证据，但你们仍然撤销她的签证，并将她送到路易斯安那州拘留。」

范霍伦讽刺地说：「把像奥兹图克女士这样的人关起来后，我感觉真是安全多了。」